Samsung, Huawei Mate XT gibi üçe katlanan telefon geliştiriyor

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Samsung, katlanabilir telefon pazarında çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Güney Koreli teknoloji devi, iki noktadan katlanan bir ekrana sahip "Üç Katlanabilir Telefon" üzerinde çalışıyor.

ZDNet Korea'nın haberine göre yeni cihaz, Huawei'nin Mate XT modelinden ilham alıyor ve iki katlanabilir menteşe ile geliyor. Bu tasarım, telefon tamamen açıldığında daha geniş bir ekran ve daha fazla çok yönlülük sunuyor.

HUAWEI MATE XT'YE RAKİP OLACAK

Huawei, Mate XT modeliyle üç katlanabilir telefon pazarında önemli bir adım atmıştı. Samsung ise şimdilik Galaxy Z Fold ve Z Flip gibi tek katlama noktasına sahip cihazlarla pazarda yer alıyor.

DONANIM HAZIR, KARAR BEKLENİYOR

İçeriden gelen bilgilere göre, Samsung'un üç katlı tasarımı için donanım zaten tamamlanmış durumda.

Katlanabilir ekranlardan sorumlu ekipler ve Samsung'un tedarikçileri, gerekli bileşenler üzerinde bir süredir çalışıyor.

Ancak telefonun piyasaya sürülmesi konusunda nihai karar, Samsung'un Mobil Deneyim Bölümü'ne (MX) ait.

Şirket yönetimi, çift menteşeli katlanabilir telefon pazarında Huawei ile rekabet etmek için doğru zamanın gelip gelmediğini değerlendiriyor.

Samsung'un üç katlı telefonunun piyasaya sürülmesini engelleyebilecek en önemli faktörlerden biri de maliyet.

Huawei'nin Mate XT modeli, yaklaşık 3000 euroluk fiyatıyla dikkat çekiyor. Benzer özelliklere sahip bir Samsung cihazının da aynı fiyat aralığında olması bekleniyor.