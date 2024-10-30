Haber Merkezi

Samsung, akıllı telefon pazarında yeni bir strateji denemeye hazırlanıyor. Güney Kore merkezli E-Today gazetesinin haberine göre, şirket "Galaxy" isminin yanı sıra yeni bir marka adı kullanmayı düşünüyor.

Bu hamle, özellikle premium segmentte Apple'ın iPhone modelleriyle daha etkili bir şekilde rekabet etmeyi amaçlıyor.

YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Samsung'un başkanı ve küresel pazarlama şefi Lee Young-hee, bu yılın başlarında yaptığı bir açıklamada, müşterilerin "yenilikçi bir dönüm noktası" olduğunda yeni bir isim beklediklerini söylemişti.

Şirket, yeni bir marka adı altında piyasaya süreceği premium telefonlarla müşterilerine farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

GALAXY MARKASININ KARMAŞASI

Samsung, şu anda Galaxy adını farklı segmentlerdeki telefonlarında kullanıyor: Galaxy M (bütçe dostu), Galaxy A (düşük-orta seviye), Galaxy S (üst seviye), Galaxy Z (katlanabilir) ve Galaxy F (düşük-orta seviye, sadece Hindistan, Çin ve Bangladeş'te).

Bu kadar geniş bir yelpazede aynı markayı kullanmak, tüketicilerin kafasını karıştırabiliyor ve premium modellerin algısını olumsuz etkileyebiliyor.

IPHONE'A KARŞI REKABET

E-Today raporuna göre, Samsung'un Galaxy markasını kullanma stratejisi, Apple'ın iPhone ile rekabet etmesini zorlaştırıyor.

Her iPhone modeli premium bir cihaz olarak algılanırken, Galaxy markası altında hem giriş seviyesi hem de amiral gemisi modeller bulunuyor. Bu durum, Samsung'un premium telefonlarının değerini düşürebiliyor.

GENÇLERİN TERCİHİ IPHONE

Yatırım bankası Piper Sandler'ın bu ayın başlarında yayınladığı bir rapora göre, 10 Amerikalı gençten 9'u iPhone kullanıyor.

Samsung, premium telefonlarını farklılaştırarak iPhone'un gençler arasındaki bu hakimiyetini kırmayı hedefliyor.