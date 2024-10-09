Samsung, kaç para kazandığını açıkladı: Yöneticiler özür diledi Samsung, yılın üçüncü çeyreğinde kaç para kazandığına dair ön verileri açıkladı. Şirketin kârlılığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasa ciddi oranda artsa da beklentilerin altında kaldı.

Haber Merkezi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, üçüncü çeyrek kârının piyasa beklentilerinin altında kaldığını açıkladı. Bu beklenmedik durum üzerine şirket yöneticileri, yatırımcılardan özür diledi.

Samsung, çip sektöründeki rekabetin artması ve küresel ekonomideki belirsizlikler nedeniyle zorlu bir dönem geçirdiğini belirtti. Özellikle bellek çipleri pazarındaki yavaşlama, şirketin kârlılığını olumsuz etkiledi.

SAMSUNG'UN GELİRLERİ YÜZDE 17 ARTTI

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, 31 Eylül'de sona eren 3. çeyrekte 58,56 milyar dolar kazanç elde etti.

Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,23'lik artışa denk geliyor.

Güney Koreli şirketin son üç aydaki faaliyet kârı ise 6,8 milyar dolar olarak açıklandı. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla (1,8 milyar dolar) yüzde 277 civarında artış yaşandığı anlamına geliyor.

SAMSUNG'DA İŞLER İYİ GİTMİYOR

Ancak bu artışlara rağmen işler hâlâ iyi gitmiyor. Öyle ki Samsung, ön kazanç verilerini paylaşmasının ardından bir özür de yayınladı.

Samsung'un çip bölümünün başkanı Young Hyun Jun tarafından paylaşılan özrün nedeni, şirketin kârlar konusunda beklentilerin altında kalmasıydı.

Çip fiyatlarındaki artışın da etkisiyle bu çeyrekteki kâr, geçen yıla göre dört kattan fazla artsa da bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 düşüş gösterdi.

Ayrıca bu çeyrekteki beklentiler 8,5 milyar dolar civarında kâr elde edilmesiydi.