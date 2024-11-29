Samsung, Kasım 2024 güvenlik güncellemesini bir model için daha yayınladı

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Samsung, One UI 7 beta sürümüne hazırlanırken, kullanıcılarına en son güvenlik güncellemelerini sunmaya devam ediyor.

Galaxy A54 için yayınlanan Kasım 2024 güvenlik güncellemesi, A546USQUACXK3 (ABD) ve A546BXXUBCXK1 (Avrupa) yapı numaralarını taşıyor.

Güncelleme, çeşitli güvenlik açıklarını gidererek Galaxy A54 kullanıcılarının verilerini ve cihazlarını koruyor. Ayrıca, genel sistem kararlılığını artırarak daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR

Galaxy A54 kullanıcıları, cihazlarına gelen güncelleme bildirimini takip ederek güncellemeyi kolayca yükleyebilirler.

Bildirim otomatik olarak gelmezse, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını izleyerek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirler.

Güncelleme henüz görünmüyorsa, kullanıcının bulunduğu bölgeye ulaşmamış olabilir. Bu durumda biraz daha beklemek gerekecek.

Samsung, düzenli olarak güvenlik güncellemeleri yayınlayarak ve yeni yazılım sürümleri geliştirerek kullanıcılarına güvenli ve performanslı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Galaxy A54 için yayınlanan Kasım 2024 güvenlik güncellemesi de bu çabanın bir göstergesi.