Samsung kullanıcılarına kötü haber: 4 model artık tarih oluyor

Samsung, dört yıllık güncelleme sözünü tutarak dört modelin yazılım desteğini resmen sonlandırdı.

Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G ve Galaxy M32 5G modellerine artık güvenlik güncellemesi sunmayacak.

Bu modeller, 2021’in Ağustos ve Eylül aylarında piyasaya sürülmüş ve o dönemde Samsung’un orta segmentteki en popüler cihazları arasında yer almıştı.

Şirket, bu telefonlar için dört yıl boyunca düzenli güvenlik yamaları sağlamış, işletim sistemi (OS) güncellemelerini ise daha önce tamamlamıştı.

YENİ ALTERNATİFLER

Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G ve Galaxy M32 5G modellerine artık güvenlik güncellemesi sunulmayacak olması, bu cihazları olası siber tehditlere karşı daha savunmasız hale getiriyor.

Samsung ise kullanıcıları için yeni alternatifleri çoktan duyurdu.