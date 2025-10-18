Samsung kullanıcılarına kötü haber: 4 model artık tarih oluyor

- Samsung, yazılım desteğini dört yıl sürdürdüğü Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G ve Galaxy M32 5G modellerine artık güvenlik güncellemesi sunmayacak.
- 2021'de piyasaya sürülen bu modeller, Samsung'un orta segmentteki popüler cihazları arasında yer alıyordu.
- Şirket, yeni alternatifleri kullanıcılarına sunmaya başladı.
Samsung, dört yıllık güncelleme sözünü tutarak dört modelin yazılım desteğini resmen sonlandırdı.
Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G ve Galaxy M32 5G modellerine artık güvenlik güncellemesi sunmayacak.
Bu modeller, 2021’in Ağustos ve Eylül aylarında piyasaya sürülmüş ve o dönemde Samsung’un orta segmentteki en popüler cihazları arasında yer almıştı.
Şirket, bu telefonlar için dört yıl boyunca düzenli güvenlik yamaları sağlamış, işletim sistemi (OS) güncellemelerini ise daha önce tamamlamıştı.
YENİ ALTERNATİFLER
Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G ve Galaxy M32 5G modellerine artık güvenlik güncellemesi sunulmayacak olması, bu cihazları olası siber tehditlere karşı daha savunmasız hale getiriyor.
Samsung ise kullanıcıları için yeni alternatifleri çoktan duyurdu.
- Galaxy A03s sahipleri için önerilen yeni model Galaxy A07,
- Galaxy F42 5G kullanıcıları için Galaxy F56,
- Galaxy M32 5G sahipleri için Galaxy M36,
- Ve en çok tercih edilen modellerden Galaxy A52s kullanıcıları için ise Galaxy A56, güçlü bir yükseltme seçeneği olarak öne çıkıyor.