Samsung, One UI 7 ile bildirim yönetimini yenileyecek

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Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle birlikte bildirimleri daha etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayacak yeni bir özellik sunuyor: Bildirimleri Filtrele.

Bu özellik, önemli bildirimleri ön plana çıkarırken daha az kritik olanları gizleyerek bildirim karmaşasını önlüyor.

BİLDİRİMLERİ FİLTRELE ÖZELLİĞİ

Bildirimleri Filtrele özelliği, bildirimleri iki gruba ayırıyor:

Öncelikli Bildirimler: Önemli bildirimler, bildirim panelinin üst kısmında gösteriliyor.

Daha Az Kritik Bildirimler: Daha az önemli bildirimler ise gizleniyor ve "X daha fazla bildirim" şeklinde bir baloncukta toplanıyor.

FİLTRELEME SEÇENEKLERİ

Bildirimleri Filtrele özelliği, üç farklı filtreleme seçeneği sunuyor:

Eski Bildirimler: Belirli bir süre önceki bildirimleri gizler.

Arka Plan Etkinlikleri: Arka planda çalışan uygulamalardan gelen bildirimleri filtreler.

Küçültülmüş Bildirimler: Daha önce küçültülen bildirimleri gizler.

GALAXY S25 SERİSİYLE GELİYOR

One UI 7'nin kararlı sürümünün, Ocak 2025'te Galaxy S25 serisiyle birlikte yayınlanması bekleniyor. Şu anda Galaxy S24 kullanıcıları, One UI 7 beta sürümünü deneyebiliyor.