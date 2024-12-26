Samsung, One UI 7 ile bildirim yönetimini yenileyecek

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle birlikte bildirimleri daha etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayacak yeni bir özellik sunuyor: Bildirimleri Filtrele.
Bu özellik, önemli bildirimleri ön plana çıkarırken daha az kritik olanları gizleyerek bildirim karmaşasını önlüyor.
BİLDİRİMLERİ FİLTRELE ÖZELLİĞİ
Bildirimleri Filtrele özelliği, bildirimleri iki gruba ayırıyor:
Öncelikli Bildirimler: Önemli bildirimler, bildirim panelinin üst kısmında gösteriliyor.
Daha Az Kritik Bildirimler: Daha az önemli bildirimler ise gizleniyor ve "X daha fazla bildirim" şeklinde bir baloncukta toplanıyor.
FİLTRELEME SEÇENEKLERİ
Bildirimleri Filtrele özelliği, üç farklı filtreleme seçeneği sunuyor:
Eski Bildirimler: Belirli bir süre önceki bildirimleri gizler.
Arka Plan Etkinlikleri: Arka planda çalışan uygulamalardan gelen bildirimleri filtreler.
Küçültülmüş Bildirimler: Daha önce küçültülen bildirimleri gizler.
GALAXY S25 SERİSİYLE GELİYOR
One UI 7'nin kararlı sürümünün, Ocak 2025'te Galaxy S25 serisiyle birlikte yayınlanması bekleniyor. Şu anda Galaxy S24 kullanıcıları, One UI 7 beta sürümünü deneyebiliyor.
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