Samsung One UI 8.5, Galaxy S26 serisiyle birlikte kullanıma sunulacak

Samsung, Android 16 tabanlı bir sonraki büyük arayüz güncellemesi olan One UI 8.5'in 2026 başlarında Galaxy S26 serisiyle birlikte kullanıma sunulacağını açıkladı.

Diğer uygun telefonların da lansmandan birkaç ay sonra bu güncellemeyi alması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN YENİLİK: YAPAY ZEKA DESTEKLİ PİL TASARRUFU

Güncellemenin en çok öne çıkan özelliği, "Ağ Pil Tasarrufu" adı verilen yapay zeka destekli yeni bir teknoloji olacak.

Bu özellik, Samsung'un cihaz içi yapay zekasını kullanarak telefonunuzu kullanmadığınız zamanları algılayacak.

Telefon boştayken arka plan ağ kullanımını sessizce sınırlayarak pilinizin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacak.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR ARAYÜZ VE YENİ TASARIM

One UI 8.5 ile birlikte hızlı panel de tamamen kişiselleştirilebilir hale geliyor; kullanıcılar artık widget'ları ve geçiş araçlarını istedikleri gibi taşıyabilecek, silebilecek veya ekleyebilecek.

Ayrıca, Samsung uygulamalarındaki arama çubuğunun tek elle kullanımı kolaylaştırmak için alt kısma taşınması, yeni 3D uygulama simgeleri ve metinsiz gezinme gibi görsel yenilikler de sunulacak.

ANDROID 16 YENİLİKLERİ DE GELİYOR

Android 16 tabanlı bu güncelleme, yeni kilit ekranı seçenekleri, bildirim özetleri ve çağrı filtreleme gibi daha akıllı yapay zeka araçlarını da beraberinde getirecek.