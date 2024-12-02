Samsung, orta segment telefonları için One UI 7 testlerine başladı

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Samsung, yeni nesil arayüzü One UI 7 için çalışmalara başladı. One UI 7, gelişmiş özellikler, daha iyi performans ve daha rafine bir kullanıcı ara yüzü sunacak. Samsung, One UI 7 testlerine orta seviye telefonlardan Galaxy A54 ile başladı.

Samsung, Galaxy A54 için A546BXXUBDXKA yapı numaralı bir One UI 7 güncellemesini test ediyor.

Bu güncelleme, Android 15 tabanlı olacak ve One UI 7'nin tüm yeniliklerini içerecek. Samsung, beta sürümünü yayınlamadan önce yazılımı optimize etmek için dahili testler gerçekleştiriyor.

ONE UI 7 BETA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

SamMobile'ın haberine göre, One UI 7 beta programı aralık ayının ortasında Galaxy S24 serisiyle birlikte başlayacak.

Galaxy S23 modelleri ise iki ila üç hafta sonra beta programına dahil olacak. One UI 7'nin kararlı sürümünün ise 2024 yılında Galaxy S25 serisiyle birlikte yayınlanması bekleniyor.

Samsung, One UI 7 güncellemesini birçok akıllı telefon ve tablet modeline sunacak. Beta programına katılması beklenen modeller şunlar:

Galaxy S serisi: S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE

Galaxy Z serisi: Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 3, Z Flip 3

Galaxy A serisi: A55, A54, A35

One UI 7, birçok yeni özellik ve iyileştirmeyle gelecek. Yeni ara yüz, daha modern bir tasarıma sahip olacak ve kullanıcı deneyimini geliştirecek. Ayrıca One UI 7, performans iyileştirmeleri ve yeni özelleştirme seçenekleri sunacak.