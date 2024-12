Haberler



Teknoloji



Samsung, orta segment telefonları için One UI 7 testlerine başladı

Samsung, orta segment telefonları için One UI 7 testlerine başladı Samsung, yeni arayüzü One UI 7'nin testlerine başladı. Galaxy A54, One UI 7 güncellemesini alan ilk orta seviye telefonlardan biri olacak.