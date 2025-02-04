Samsung patronu muhasebe ve mali dolandırıcılıktan beraat etti

Haber Merkezi

Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Jay Y. Lee, 2015 yılında gerçekleşen birleşme süreciyle ilgili olarak açılan davada suçsuz bulundu.

Seul Temyiz Mahkemesi, Lee'nin hisse manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı yaptığı yönündeki suçlamaları reddederek, alt mahkemenin verdiği kararı onayladı.

BİRLEŞME İLE İLGİLİ SUÇLAMALAR DÜŞTÜ

Seul Yüksek Mahkemesi, Lee'nin Cheil Industries ve Samsung C&T şirketlerinin birleşmesi sürecinde usulsüzlük yaptığına dair 19 farklı suçlamayı geçersiz saydı.

Savcılık, birleşmenin Lee'nin Samsung üzerindeki kontrolünü artırmak için yapıldığını öne sürse de mahkeme, şirketlerin bu süreci ortak planlama çerçevesinde yürüttüğünü belirtti.

Lee ve eski Samsung yöneticileri, Eylül 2020'de bu iddialarla yargılanmaya başlamıştı. 2023 yılında görülen duruşmada Lee, birleşmenin şirket politikalarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini savundu.

5 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİŞTİ

Savcılar, Lee için 5 yıl hapis ve 500 milyon Kore Wonu (yaklaşık 375 bin dolar) para cezası talep etmişti. Ancak mahkeme, tüm sanıklar için beraat kararı verdi.

Alınan bu kararla birlikte, Samsung'un yönetim sürecine yönelik tartışmaların başladığı 2015 yılından bu yana devam eden hukuki süreç sona ermiş oldu.