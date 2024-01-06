Samsung, popüler modeli için Android 14 güncellemesini yayınladı Samsung, akıllı telefonları için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini yayınlamaya devam ediyor. Son olarak, Galaxy A52 güncellemeye kavuştu.

ensonhaber.com

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14, bazı akıllı telefonlara sunulmaya başlandı.

Samsung modelleri için Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi, temmuz ayında "beta" olarak bazı telefonlara gelmişti. Şirket, şimdi ise kararlı sürümü dağıtmaya devam ediyor.

Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra güncellemenin ilk sunulacağı telefonlar oldu. Hemen ardından Galaxy S22 serisi, Z Fold 5 ve Z Flip 5 modelleri güncellendi.

Galaxy A52 güncellemeye kavuştu

Samsung, Galaxy A52 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Yaklaşık 2.2 GB boyuta sahip olan Android 14/One UI 6 güncellemesi kablosuz olarak telefonun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsünden indirilebilir. Ancak güncellemenin herkese ulaşması birkaç hafta sürebilir.

Yenilikler neler

Bu güncelleme ile Galaxy A52 kullanıcıları; görsel olarak yenilenmiş hızlı panele, yenilenmiş medya kontrolcüsüne, yapay zekâ destekli gelişmiş kamera ve galeri özelliklerine, yenilenmiş bildirim çubuğuna, daha hızlı ve güvenilir arama çubuğuna ve daha birçok yeni özelliğe kavuşacak