Samsung resmen doğruladı: Katlanabilir iPhone geliyor

Apple'ın en büyük rakibi Samsung'dan, merakla beklenen katlanabilir iPhone hakkında bugüne kadarki en güçlü doğrulama geldi.

Samsung Display Başkanı Lee Cheong, gazetecilere yaptığı bir açıklamayla Apple'ın katlanabilir telefon planlarını adeta ifşa etti.

"KUZEY AMERİKALI MÜŞTERİ İÇİN PANEL ÜRETİYORUZ"

Lee Cheong, şirketinin "Kuzey Amerikalı bir müşteri" için katlanabilir OLED paneller ürettiğini söyledi.

Teknoloji kulislerinde bu müşterinin neredeyse kesin olarak Apple olduğu ve bu panellerin gelecek yıl piyasaya sürülecek katlanabilir iPhone için üretildiği yorumları yapıldı.

ÇIKIŞ TARİHİ 2026

Bu açıklama, katlanabilir iPhone'un gelecek yıl, yani 2026'da iPhone 18 serisiyle birlikte piyasaya sürüleceği iddialarını güçlendirdi.

Söylentilere göre Apple, katlanabilir modelini ayrı bir kategori olarak değil, iPhone 18 Pro Max'in de üzerinde, en üst seviye model olarak pazarlayacak.

"MÜKEMMEL KIRIŞIKSIZ EKRAN" HEDEFİ ERTELENDİ

Apple'ın katlanabilir pazarına girmek için bu kadar uzun süre beklemesinin nedeninin, tamamen görünmez bir ekran kırışıklığına sahip "mükemmel" bir telefon yapma isteği olduğu belirtiliyor.

Ancak tedarik zincirinden gelen haberler, Apple'ın şimdilik bu hedefinden vazgeçmek zorunda kaldığını gösteriyor.