Samsung resmen duyurdu: Kendi insansı robotlarını geliştiriyor

Samsung Electronics, insansı robot yarışına resmen katılıyor. Üst düzey bir yönetici, şirketin devasa üretim ve lojistik altyapısını kullanan bir stratejiyle kendi insansı robotlarını aktif olarak geliştirdiğini doğruladı.

Duyuru, Güney Kore'nin Goyang kentindeki "Roboworld 2025" fuarında Samsung Geleceğin Robot Tanıtım Ekibi Başkanı Oh Jun-ho tarafından yapıldı.

Oh, Samsung'un fabrika ortamlarında bu tür robotlara yönelik önemli bir ihtiyaç olduğunu düşündüğünü belirtti.

'SAĞLAYICI VE MÜŞTERİ' AVANTAJI

ETNews'in haberine göre, Samsung'un stratejisi ikili rolüne dayanıyor. Samsung, robotları yalnızca satmayı değil, aynı zamanda kendi geniş yarı iletken üretim tesislerinde ve tüketici elektroniği montaj hatlarında kullanmayı planlıyor.

Bu çift yönlü yaklaşım, hızlı yineleme ve geliştirme için gerçek dünyada bir test ortamı sağlayacak. Oh, prototipin "yakında görüleceğini" belirterek, geliştirmenin ileri bir aşamada olduğunu ima etti.

Samsung'un katılımı, halihazırda hareketli olan yerli robotik sektörüne güçlü bir isim daha ekliyor. Bu ulusal çaba, hükümet destekli bir girişim olan K-Humanoid Alliance'ı da içeriyor.

Samsung'un yeni hedefi, onu LG Electronics, Doosan Robotics ve Rainbow Robotics gibi büyük yerel oyuncularla doğrudan rekabete sokuyor.