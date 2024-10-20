Samsung Smart TV'ler, One UI güncellemesini almaya başladı

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Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Geliştirici Konferansı'nda (SDC24) akıllı televizyonlarına One UI güncellemesini getireceğini duyurmuştu.

Şirket, verdiği sözü tutarak One UI güncellemesini 2023 model akıllı televizyonlarına dağıtmaya başladı.

Tizen 8.0 işletim sistemini temel alan One UI güncellemesi, Samsung televizyonlara yepyeni bir arayüz ve bir dizi yeni özellik getiriyor.

Bu yenilikler arasında daha kullanıcı dostu bir gezinme deneyimi, gelişmiş Oyun Çubuğu özellikleri ve birçok UI iyileştirmesi yer alıyor.

GÜNCELLEME ALAN İLK MODELLER

Samsung'un One UI güncellemesini alan ilk televizyon modellerinden biri, S90C OLED TV oldu.

Daha önce Tizen 7.0 işletim sistemini kullanan S90C, One UI güncellemesiyle birlikte 2011 yazılım sürümünden 2000 yazılım sürümüne geçiş yaptı.

Samsung, akıllı televizyonlarının yedi yıl boyunca işletim sistemi güncellemeleri alacağını taahhüt ediyor.

Bu da Samsung TV kullanıcılarının uzun yıllar boyunca en son yazılım ve özelliklere erişim sağlayabileceği anlamına geliyor.