Samsung üçe katlanan telefonunun ismini belirledi

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Samsung, üç katlı katlanabilir telefon geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Huawei Mate XT'ye rakip olması beklenen bu telefonun Galaxy G Fold adını alacağı iddia ediliyor.

Güney Koreli kaynaklar, üç katlı katlanabilir telefonun Galaxy G Fold adını alacağından emin.

"G" harfinin ne anlama geldiği henüz bilinmiyor. Ancak, "Z" harfi Galaxy Z Flip ve Z Fold modellerinde kullanıldığı için Samsung'un "G" harfini tercih etmiş olabileceği düşünülüyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

Galaxy G Fold'un 2025 yılı sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung'un, sonbahar aylarında telefon hakkında daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.