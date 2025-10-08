Samsung, yeni 200 MP kamera sensörünü tanıttı

Teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlar için yeni bir 200 MP kamera sensörü olan ISOCELL HP5'i sergiledi.

1/1,56 inç boyutundaki bu sensör, şirketin bugüne kadarki en küçük 200 MP sensörü olma özelliğini taşıyor.

DAHA KÜÇÜK BOYUT, DAHA YÜKSEK PERFORMANS

Boyutu küçülmesine rağmen Samsung, kaliteden ödün vermediğini iddia ediyor. D-VTG ve FDTI gibi yeni teknolojiler her pikselin ışık kapasitesini artırırken, DTI Center Cut (DCC) teknolojisi otomatik odaklamayı ve gürültü azaltmayı iyileştiriyor.

Bu yenilikler sayesinde, özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi görüntü ve video kalitesi vaat ediliyor.

6X KAYIPSIZ YAKINLAŞTIRMA VE 8K VİDEO

Yeni sensör, sensör içi kırpma ile 2 kat optik kalitesinde yakınlaştırma sunuyor ve 3 kat optik lensle eşleştirildiğinde 6 kat kayıpsız yakınlaştırma sağlayabiliyor.

Smart ISO Pro ve Staggered HDR gibi teknolojilerle de yüksek kaliteli HDR görüntüler ve videolar yakalayabiliyor.

ISOCELL HP5, saniyede 30 kare hızında 8K video kaydı yapabiliyor.

İLK OLARAK ÇİNLİ MARKALAR KULLANACAK

Önceki raporlar, OPPO Find X9 Pro'nun telefoto kamerasında ISOCELL HP5'in kullanılacağını iddia ediyordu.

Samsung'un ise bu sensörü yakın gelecekte kendi Galaxy akıllı telefonlarında kullanması beklenmiyor.