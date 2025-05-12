Samsung'dan Galaxy A14 serisine son büyük güncelleme: Android 15 yolda

Haber Merkezi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, popüler bütçe dostu telefonları Galaxy A14 ve Galaxy A14 5G için son büyük Android güncellemesini yayınlamaya hazırlanıyor.

2023 yılında Android 13 ile piyasaya sürülen ve halihazırda Android 14 almış olan bu cihazlar için Android 15 son büyük sürüm olacak.

GALAXY A14 SERİSİ İÇİN SON BÜYÜK GÜNCELLEME

Yeni güncelleme, Samsung'un Android 15 tabanlı kendi arayüzü olan One UI 7 ile birlikte bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıcılara sunulacak.

Bu sürümle birlikte Samsung, Galaxy A14 serisi için vaat ettiği iki büyük Android güncellemesi sözünü yerine getirmiş olacak.

GÜNCELLEME SONRASI DESTEK DEVAM EDECEK Mİ

Galaxy A14 ve A14 5G modelleri Android 15 sonrasında yeni bir Android sürümü almayacak olsa da Samsung bu cihazları hemen terk etmiyor.

Şirket, telefonları hatalardan ve güvenlik açıklarından korumak amacıyla iki yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sunmaya devam edecek.

KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR

Galaxy A14 sahipleri için Android 15 yeni özellikler getirecek olsa da güncelleme döngüsünün sona ermesiyle kullanıcıların bir sonraki akıllı telefonlarını düşünmeye başlamaları için uygun bir zaman olabilir.