Samsung'dan isim değişikliği: Galaxy S26 ve S26 Plus olmayacak One UI 8 kodlarında ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, 2026'da tanıtacağı Galaxy S26 serisinde standart ve Plus modellerini kaldırarak seriyi S26 Pro, S26 Edge ve S26 Ultra olarak yeniden adlandıracak.