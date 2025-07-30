Samsung'dan isim değişikliği: Galaxy S26 ve S26 Plus olmayacak

Samsung'un 2026 yılında piyasaya sürmesi beklenen amiral gemisi Galaxy S26 serisiyle ilgili, şirketin isimlendirme stratejisini kökten değiştirebileceğine dair güçlü ipuçları ortaya çıktı.

One UI 8'in kodlarında bulunan detaylar, alıştığımız model isimlerinin tarih olabileceğini gösteriyor.

YENİ İSİMLENDİRME: S26 PRO, S26 EDGE VE S26 ULTRA

Sızıntılara göre, Galaxy S26 serisi artık "standart" bir model içermeyecek ve "Plus" modelinin yerini "Edge" alacak.

Bu durumda seri, S26 Pro, S26 Edge ve S26 Ultra olmak üzere üç modelden oluşacak.

DAHA PREMIUM BİR STRATEJİNİN SİNYALİ

Bu isimlendirme değişikliği, Samsung'un daha premium bir stratejiye yöneldiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Serinin giriş modelinin artık "Pro" olarak adlandırılması, hem donanım hem de fiyat açısından başlangıç seviyesinin yukarı çekilebileceği anlamına geliyor.