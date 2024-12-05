Samsung'dan katlanabilir telefon atağı: Ucuz modeller yolda

Haber Merkezi

Katlanabilir telefon pazarı, ilk kullanıcıların talebini karşıladıktan sonra doygunluğa ulaştı ve rekabet kızıştı. Samsung, pazar payını korumak için yeni ve daha uygun fiyatlı modellerle karşılık vermeyi planlıyor.

DAHA UCUZ BİR Z FLIP GELİYOR

Samsung, 2025 yılında daha ucuz bir Galaxy Z Flip modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca, daha büyük ekranlı bir Z Flip 7 ve Z Fold Special Edition'a benzeyen bir Z Fold 7 modeli de bekleniyor.

ÜÇE KATLANIR TELEFON GELİŞTİRİYOR

Samsung, Huawei Mate XT gibi üç katlanabilir telefonlara rakip olacak bir model üzerinde çalışıyor.

Bu modelin, Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu piyasaya sürmesi beklenen 2026 yılında tanıtılması bekleniyor.

Ekran analisti Ross Young, katlanabilir telefon pazarının 2025 yılında durgunluk yaşayacağını, ancak Samsung'un üç katlanabilir telefonu ve Apple'ın katlanabilir iPhone'u ile 2026'da yüzde 30'luk bir büyüme yaşanacağını öngörüyor.

Samsung, genellikle Apple'ın ürün stratejilerini yakından takip ediyor ve Apple'ın yeni özelliklerine veya form faktörlerine hızlı bir şekilde yanıt veriyor.

Apple'ın 8 mm'nin altında inceliğe sahip bir iPhone 17 Air modeli çıkarması bekleniyor. Samsung da Galaxy S25 serisinde ince bir telefon modeliyle Apple'a rakip olmayı planlıyor.

KATLANABİLİR PAZARDA YENİ DÖNEM

Samsung'un daha ucuz ve üç katlanabilir telefon modelleri, katlanabilir telefon pazarında yeni bir dönemi başlatabilir.

Bu modeller, katlanabilir telefonları daha geniş kitlelere ulaştırarak pazarın büyümesini hızlandırabilir.