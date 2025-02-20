Samsung'dan uygun fiyatlı katlanabilir telefon: Galaxy Z Flip FE

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Samsung, uygun fiyatlı katlanabilir telefon Galaxy Z Flip FE'nin gelişini doğruladı. Yaz aylarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Z Flip FE, daha uygun fiyatıyla katlanabilir telefonlara erişimi kolaylaştıracak.

SAMSUNG'UN SÜRPRİZİ

Samsung'un Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 modellerini tanıtacağı yaz etkinliğinde, sürpriz bir şekilde Galaxy Z Flip FE modelini de duyurabileceği ortaya çıktı.

Şirketin sunucularında SM-F761 model numaralı bir cihazın tespit edilmesi, Galaxy Z Flip FE'nin yolda olduğunun en büyük kanıtı.

UYGUN FİYATLI KATLANABİLİR TELEFON

Galaxy Z Flip FE, daha uygun fiyatıyla katlanabilir telefonlara erişimi kolaylaştıracak. Galaxy Z Flip 6'nın katlanabilir ekranını ve Exynos 2500 veya Exynos 2400e işlemcisini kullanması beklenen telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı gibi özelliklere sahip olabilir.

KATLANABİLİR TELEFON PAZARINDA REKABET

Galaxy Z Flip FE, Motorola Razr (2024) gibi diğer uygun fiyatlı katlanabilir telefonlarla rekabet edecek. Apple'ın ise gelecek yıla kadar katlanabilir bir telefon piyasaya sürmeyeceği tahmin ediliyor.