Samsung'dan uygun fiyatlı tablet: Galaxy Tab A11 tanıtıldı

Samsung, iki yıl önce çıkan Galaxy Tab A9'un devamı niteliğindeki yeni tableti Samsung Galaxy Tab A11’i Hindistan’da resmi olarak duyurdu. Model, küçük ama önemli donanım ve yazılım iyileştirmeleriyle geliyor.

90 HZ EKRAN VE 7 YIL GÜNCELLEME SÖZÜ

Cihazın 8,7 inç büyüklüğündeki HD+ çözünürlüklü LCD ekranı, artık 90 Hz yenileme hızını destekleyerek daha akıcı bir deneyim sunuyor.

Yazılım tarafında ise en büyük yenilik, Samsung'un bu model için tam 7 yıl boyunca güncelleme sözü vermesi oldu.

Tablet, Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzüyle kutudan çıkıyor.

DİĞER ÖZELLİKLER VE HİNDİSTAN FİYATI

Gücünü MediaTek’in Helio G99 işlemcisinden alan Samsung Galaxy Tab A11, 8 GB'a kadar RAM ve 128 GB'a kadar depolama seçenekleri sunuyor.

Ön kamera 5 MP'e yükseltilirken, arka tarafta 8 MP'lik bir kamera bulunuyor.

5.100 mAh kapasiteli batarya ile donatılan tabletin Hindistan'daki başlangıç fiyatı 146 dolar olarak açıklandı.