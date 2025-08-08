Samsung'dan uygun fiyatlı yeni akıllı telefon: Galaxy A17 5G

Teknoloji devi Samsung, sızıntıların ardından orta segmentteki yeni fiyat/performans odaklı akıllı telefonu Galaxy A17 5G'yi resmen duyurdu.

Selefi Galaxy A16 gibi Türkiye'de de çok satması beklenen model, dikkat çekici özelliklerle geliyor.

ORTA SEGMENT İÇİN GÜÇLÜ ÖZELLİKLER

Yeni Galaxy A17 5G, 6.7 inç büyüklüğünde, 90 Hz yenileme hızı sunan bir Super AMOLED ekrana sahip.

Gücünü Exynos 1330 işlemciden alan telefonun arkasında 50 MP'lik bir ana kamera bulunuyor.

6 YIL GÜNCELLEME SÖZÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Telefonun en iddialı olduğu konulardan biri ise yazılım desteği; Samsung bu model için 6 yıl Android işletim sistemi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi vadediyor.

5.000 mAh bataryaya sahip olan telefonun Avrupa fiyatı 240 eurodan başlarken, Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.

SAMSUNG GALAXY A17 5G TÜM ÖZELLİKLER

Ekran: 6.7 inç, FHD+, 90Hz, Super AMOLED

İşlemci: Exynos 1330

Bellek: 4GB, 6GB, 8GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabilir)

Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (makro)

Ön kamera: 13MP

Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj

Yazılım: One UI 7, Android 15