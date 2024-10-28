Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, parmağınıza göre boyut değiştirecek

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Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Galaxy Z Fold 5 modelini tanıtan Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, birkaç ay önce de Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerini görücüye çıkardı.

Ayrıca şirket, katlanabilir telefonlarıyla birlikte "Galaxy Ring" adı verilen bir de akıllı yüzük tanıttı.

Samsung'un yeni ürünü Galaxy Ring, tıpkı akıllı saatler gibi sürekli olarak sağlık durumunu takip edebiliyor.

Tek şarjda 7 gün kullanılabilen akıllı yüzük, kullanıcılar tarafından oldukça ilgi gördü ve beklentileri aştı.

GALAXY RING 2 PLANLARI

Samsung'un, ikinci nesil akıllı yüzüğü Galaxy Ring 2'de önemli bir değişikliğe gidebileceği ortaya çıktı.

Galaxy Club tarafından yayınlanan bir rapora göre, Samsung, "yeniden boyutlandırma yapısı" adı verilen bir tasarım için patent başvurusunda bulundu.

Patent başvurusunda, Samsung'un esnek bir iç halka kullanarak herhangi bir kullanıcının parmağına uyacak şekilde kendini yeniden şekillendirebilen bir Galaxy Ring tasarımı prototipi geliştirdiği görülüyor.

Bu özellik, kullanıcıların yüzüğü farklı parmaklarında da rahatlıkla kullanabilmesini sağlayacak.

PATENT, ARALIK 2023'TE YAYINLANDI

Bu patent yakın zamanda keşfedilmiş olsa da Samsung'un orijinal tasarımları Aralık 2023'te sunduğu belirtiliyor.

Güney Kore'nin KIPRIS veritabanında bulunan patent başvurusunda, Samsung özetinde böyle bir Galaxy Ring'in "gövdesinin ilk kısmında basınçlandırıldığını" belirtiyor.

Bu iç halkanın elastik ve kullanıcının vücuduna bağlı olarak "dönüştürülebilir" olduğu söyleniyor.

Patent, içteki elastikliğin yeniden boyutlandırma amaçları için bir "destek elemanı" tarafından yönlendirildiğini de ekliyor.

Patentte yer alan bilgilere göre, esnek iç halka, görünüşte statik bir boyutta kalan dış halkaya baskı yapacak. Bu tasarımın, cihazın hayati belirtileri doğru bir şekilde okuyabilmesi ve veri toplayıp görüntüleyebilmesi için önemli olduğu düşünülüyor.