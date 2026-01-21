Alman İHA şirketi şokta: Ukrayna tüm siparişleri durdurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna yönetimi, Avrupa'nın en değerli savunma teknolojisi girişimlerinden biri olan Alman Helsing şirketine verdiği ek insansız hava aracı siparişlerini askıya aldı.

Kararın arkasında, şirketin amiral gemisi olarak nitelendirilen silah sisteminin kritik cephe testlerinde başarısız olması yatıyor.

TESTLERDE KALKIŞ SORUNU YAŞANDI

Alman şirketin HX-2 saldırı insansız hava aracı, Ukrayna'nın 14. Alayı tarafından gerçekleştirilen saha testleri sırasında ciddi kalkış sorunları yaşadı.

Almanya Savunma Bakanlığı bünyesindeki bir iç rapora göre, otonom operasyonlar için gerekli olan bazı yapay zeka bileşenlerinin modelde eksik olduğu tespit edildi.

ELEKTRONİK SAVAŞA KARŞI DAYANIKSIZ

Gizli ibareli rapora göre, Helsing'in HX-2 insansız hava araçlarının yalnızca yüzde 25'i cephe hattı testlerinde başarılı bir şekilde havalanabildi.

Kaynaklar, insansız hava araçlarının elektronik savaş karıştırma saldırılarıyla kolayca etkisiz hale getirildiğini ve operatör bağlantılarının koptuğunu bildirdi.

ALMANYA YENİ SİPARİŞ PLANLAMIYOR

Yaşanan teknik aksaklıklar, Alman ordusu tarafından finanse edilen bu insansız hava araçlarına olan talebi önemli ölçüde baltaladı.

Ukrayna tarafından sisteme yönelik yeniden ilgi oluşana kadar Almanya'nın ek bir sipariş vermeyi planlamadığı belirtildi.

ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ

Helsing ise yaptığı açıklamada söz konusu rapordan haberdar olmadıklarını belirterek yüksek başarısızlık oranı iddialarını yalanladı.

Şirket yetkilileri, resmi olarak belgelenen ilk uçuşların başarı oranının cesaret verici olduğunu ve sistemin savaş alanında başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

SAHADA "FİYASKO" YORUMLARI

Ukraynalı askerlerin Helsing'in önceki modelleriyle ilgili deneyimlerini "fiyasko" olarak nitelendirdiği ve cihazları savaş kullanımı için uygunsuz bulduğu basına yansıdı.

Piyasa değeri 12 milyar euroyu bulan şirket için bu gelişmeler, aktif savaş bölgesindeki ilk donanım sınavını geçemediğini gösteriyor.