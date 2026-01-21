Sony, televizyon bölümünü TCL'ye devrediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sony, televizyon donanımı işini ayırarak Çinli teknoloji devi TCL ile stratejik bir ortaklığa gitme kararı aldı.

İki şirket arasında imzalanan bağlayıcı olmayan anlaşmaya göre, kurulacak yeni girişimin yüzde 51 hissesi TCL'ye, yüzde 49 hissesi ise Sony'ye ait olacak.

YENİ ŞİRKETİN HEDEFLERİ

Bu stratejik hamle ile TCL, teknoloji alanındaki yeniliklerini üst düzey televizyon pazarına taşıyarak konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni girişimin, televizyon ve ev ses sistemlerinin tasarımından üretimine, satışından lojistiğine kadar tüm küresel operasyonları üstlenmesi bekleniyor.

BRAVIA MARKASINA NE OLACAK

Ortaklık kapsamında üretilecek yeni ürünlerde "Sony" ve "Bravia" markalarının korunacağı ve varlığını sürdüreceği belirtiliyor.

Anlaşmanın onaylanması halinde, Sony'nin görüntü işleme teknolojisi ile TCL'nin üretim gücünün birleşmesiyle daha uygun fiyatlı Bravia modellerinin piyasaya sürülmesi mümkün olabilir.

Sony ve TCL, yasal onay süreçlerine bağlı olarak yeni şirketi Nisan 2027 tarihinde resmen faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Sony CEO'su Kimio Maki bu birleşmenin yeni müşteri değeri yaratacağını belirtirken, TCL tarafı ise tedarik zincirini optimize ederek üstün hizmet sunmayı amaçladıklarını vurguluyor.