Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring Türkiye'ye geliyor: İşte muhtemel fiyatı

Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Galaxy Z Fold 5 modelini tanıtan Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, birkaç ay önce de Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerini görücüye çıkardı.

Ayrıca şirket, katlanabilir telefonlarıyla birlikte "Galaxy Ring" adı verilen bir de akıllı yüzük tanıttı.

Samsung'un yeni ürünü Galaxy Ring, tıpkı akıllı saatler gibi sürekli olarak sağlık durumunu takip edebiliyor.

Ayrıca akıllı yüzük, uyku aktivitesini ve nabız verilerini sürekli olarak kontrol edebiliyor.

YAKINDA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yurt dışında 400 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan Galaxy Ring'in resmi Türkiye sayfası açıldı. Bu da ürünün çok yakında ülkemizde satışa sunulacağını gösteriyor.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK

Galaxy Ring'in Türkiye'deki fiyatı ile ilgili henüz net bir bilgi yok.

Samsung Galaxy Ring'in, ülkemizde 14 ila 17 bin TL bandında bir fiyatla satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

SAMSUNG SATIŞLARDAN MEMNUN

Tek şarjda 7 gün kullanılabilen akıllı yüzük, kullanıcılar tarafından oldukça ilgi gördü ve beklentileri aştı.

Gelen bilgilere göre Samsung, yüzüğün üretimini yüzde 50 artırmaya karar verdi.