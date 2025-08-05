Samsung'un ilk 2nm işlemcisi Exynos 2600 duyuruldu

Mobil işlemci pazarında rekabet kızışırken, Samsung'dan iddialı bir hamle geldi.

Şirket, 2nm GAA üretim teknolojisiyle geliştireceği ilk mobil işlemcisi olan yeni nesil Exynos 2600'ü resmen duyurdu.

GRAFİK PERFORMANSIYLA SNAPDRAGON'U GEÇMEYİ HEDEFLİYOR

Toplam 10 çekirdekli bir yapıya sahip olacak Exynos 2600, özellikle grafik gücüyle dikkat çekiyor.

İçerisinde yer alacak yeni Xclipse 960 GPU'nun, en büyük rakibi Snapdragon 8 Elite'teki Adreno 830'dan yaklaşık yüzde 15 daha iyi performans sunması bekleniyor.

GALAXY S26 SERİSİNE GÜÇ VERECEK

Yeni Exynos 2600 işlemcisinin, 2026 başında tanıtılması beklenen Galaxy S26 Pro ve S26 Edge modellerinde kullanılması bekleniyor.

Ancak sızıntılara göre, serinin en üst modeli olan Galaxy S26 Ultra'da bu çip yerine Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi tercih edilecek.