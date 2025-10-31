Samsung'un popüler internet tarayıcısı bilgisayarlara geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, 30 Ekim 2025’te tarayıcısı Samsung Internet’i PC’ye taşıdığını duyurdu.

Windows 10 (1809+) ve Windows 11 kullanıcıları, yeni beta sürümünü indirip test etmeye başlayabilir.

MOBİL İLE TAM SENKRONİZASYON

Tarayıcı, mobil sürümdeki yer imleri, geçmiş ve şifreleri otomatik olarak senkronize etme özelliğiyle geliyor. Bu adım, Samsung’un mobil ve masaüstü entegrasyonunu güçlendiriyor.

Yeni sürüm, Galaxy AI desteği sayesinde sayfa özetleme, metin çevirisi ve içerik analizi gibi yapay zekâ özellikleri sunuyor.

Gizliliğe odaklanan tarayıcı, izleme önleme ve reklam kalkanı gibi güvenlik araçlarını da barındırıyor.

Şirket, beta sürecinde alınacak geri bildirimlere göre tam sürümün çıkışını planlayacak. Bu hamle, Chrome ve Edge’e karşı akıllı bir alternatif sunmayı amaçlıyor.