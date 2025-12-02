Samsung'un üçe katlanan telefonu Galaxy Z TriFold tanıtıldı: İşte özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, uzun süren sızıntıların ardından katlanabilir telefon pazarındaki uzmanlığını bir üst seviyeye taşıyan ilk üç katlı modeli Galaxy Z TriFold'u görücüye çıkardı.

Cihaz, Galaxy ailesinin en büyük ekranına sahip olmasının yanı sıra amiral gemisi özellikleriyle ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor.

10 İNÇLİK DEV EKRAN VE TİTANYUM MENTEŞE

Tamamen açıldığında 10 inç büyüklüğe ulaşan ana ekran, çift titanyum menteşe sistemi sayesinde kullanılmadığı zamanlarda içe katlanarak tamamen korunuyor.

Cihazın dış kısmında ise 2.600 nit parlaklık sunan ve Gorilla Glass Ceramic 2 ile korunan 6,5 inçlik bir kapak ekranı bulunuyor.

GÜÇLÜ İŞLEMCİ VE BAĞIMSIZ DEX ARAYÜZÜ

Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinden alan telefonda 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleri sunuluyor.

Android 16 tabanlı OneUI 8 ile gelen model, bağımsız Samsung DeX arayüzü sayesinde fare ve klavye ile kullanıldığında taşınabilir bir iş istasyonuna dönüşebiliyor.

200 MP KAMERA VE ÜÇ HÜCRELİ BATARYA

Arka tarafta 200 MP ana kamera, 10 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açılı lensin bulunduğu güçlü bir kamera kurulumu yer alıyor.

Enerji tarafında ise panellere dağıtılmış toplam 5.600 mAh kapasiteli üç hücreli batarya, 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğiyle geliyor.

SATIŞ TARİHİ

Sadece siyah renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek olan Galaxy Z TriFold, 12 Aralık Cuma gününden itibaren ilk olarak Güney Kore'de satışa çıkacak.

Fiyatı henüz açıklanmayan cihazın ilerleyen dönemde ABD, Çin, Singapur ve BAE gibi pazarlara da gelmesi bekleniyor.