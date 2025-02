Haberler



Teknoloji



Samsung'un uygun fiyatlı telefonu Galaxy F06, One UI 7 ile piyasaya sürüldü

Samsung'un uygun fiyatlı telefonu Galaxy F06, One UI 7 ile piyasaya sürüldü Samsung'un uygun fiyatlı 5G telefonu Galaxy F06, One UI 7 ile piyasaya sürüldü. Amiral gemisi Galaxy S24 serisinden önce One UI 7 deneyimini sunan telefon, dikkatleri üzerine çekiyor.