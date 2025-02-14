Samsung'un uygun fiyatlı telefonu Galaxy F06, One UI 7 ile piyasaya sürüldü

Haber Merkezi

Samsung, uygun fiyatlı 5G akıllı telefon pazarına yeni bir modelle giriş yaptı: Galaxy F06.

Hindistan'da piyasaya sürülen bu telefon, dikkat çekici özellikleri ve uygun fiyatıyla öne çıkıyor.

One UI 7 ile çalışan Galaxy F06, amiral gemisi Galaxy S24 serisinden önce yeni ara yüz deneyimini sunuyor.

ONE UI 7 CORE İLE GELİYOR

Galaxy F06, One UI 7 Core sürümüyle geliyor. Bu sürüm, Knox ve Good Lock gibi bazı özelliklerden yoksun olsa da, temel One UI 7 deneyimini sunuyor.

Galaxy F06, MediaTek Dimensity 6300 işlemci, 4/128 GB veya 6/128 GB bellek seçenekleri ve 5.000 mAh pil gibi özelliklere sahip.

6,7 inçlik HD+ ekranı ve 50 MP + 2 MP çift arka kamerasıyla da dikkat çeken telefon, 25W hızlı şarj desteği sunuyor.

DÖRT YILLIK GÜNCELLEME DESTEĞİ

Samsung, Galaxy F06'nın dört büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik güncellemesi alacağını garanti ediyor. Bu da uzun süreli kullanım için önemli bir avantaj sağlıyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Galaxy F06, 20 Şubat'ta Hindistan'da satışa sunulacak. 4/128 GB modelinin fiyatı 110 dolar, 6/128 GB modelinin fiyatı ise 125 dolar.