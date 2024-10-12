Samsung'un yapay zeka özellikleri televizyonlara geliyor

Haber Merkezi

Samsung, televizyon deneyimini bir üst seviyeye taşımak için yapay zeka teknolojilerini kullanmaya devam ediyor.

Son duyurulara göre, şirketin yeni nesil televizyonlarında üretken yapay zeka özelliklerinin yer alacağı öğrenildi.

Bu gelişme, televizyonların sadece görüntü ve ses sunan cihazlar olmaktan çıkıp, interaktif ve kişiselleştirilebilir deneyimler sunan platformlara dönüştüğünü gösteriyor.

SAMSUNG AI CAST DUYURULDU

Şirket, sanal asistanı Bixby'de yaptığı iyileştirmeler ile birlikte, Samsung AI Cast'i de duyurdu.

Samsung AI Cast ile, üretken yapay zeka Samsung'un Tizen TV'lerine geliyor. Kullanıcılar, Galaxy mobil cihazlarından akıllı TV'lerine yapay zeka tarafından oluşturulan sonuçları gönderebilecek.

Samsung ayrıca, Tizen TV'lerinin ChatGPT ile entegre olacağını açıkladı.

Samsung'un bu hamlesi, televizyon sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Üretken yapay zeka sayesinde televizyonlar, sadece eğlence için kullanılan cihazlar olmaktan çıkıp, kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştıran ve zenginleştiren akıllı ev ekosistemlerinin merkezine dönüşüyor.