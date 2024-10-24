Samsung'un yapay zekası Galaxy AI, Türkçe dil desteğine kavuşuyor

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Samsung, Galaxy kullanıcıları için heyecan verici bir haber duyurdu: Galaxy AI, çok daha fazla dil bilgisine sahip olacak.

Ekim ayının sonundan itibaren platforma Türkçe, Felemenkçe, İsveççe ve Romence olmak üzere dört yeni dil eklenecek. Ayrıca, Çince ve Portekizce'nin farklı lehçeleri için de destek genişletiliyor.

Bu gelişmeyle birlikte, yıl sonuna kadar Galaxy AI tam 20 dili anlayabilecek ve bu dillerle çalışabilecek.

Şu anda 16 dili destekleyen platform, Samsung'un yapay zeka özelliklerini herkes için erişilebilir kılma hedefini ortaya koyuyor.

DİL PAKETLERİYLE KOLAY ERİŞİM

Bu dilleri Galaxy cihazınıza, normal dil paketleri aracılığıyla ekleyebilirsiniz. Ayarlar uygulamasına gidip "Dil paketleri" seçeneğini arayarak ihtiyacınız olan dil paketlerini indirebilirsiniz.

Bir dil paketi indirdiğinizde, Galaxy AI özelliklerini kullandığınızda Galaxy cihazınız bu dili anlayabilecek ve işleyebilecek.

Bu sayede metin çevirisi, web sayfalarının özetlerini alma ve hatta canlı konuşmaları gerçek zamanlı olarak çevirme gibi işlemleri indirdiğiniz dilde yapabileceksiniz.

GALAXY AI'NIN DESTEKLEDİĞİ DİLLER

Galaxy AI şu anda Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Tayca ve Vietnamca dahil olmak üzere birçok dili destekliyor.

Samsung Galaxy AI özelliklerinin başlangıçta 2025 sonuna kadar ücretsiz olarak sunulacağını duyurmuştu.