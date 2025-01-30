Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarının fiyatları ortaya çıktı

Haber Merkezi

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 hakkında yeni bilgiler geldi. Sızdırılan fiyatlar ve işlemci değişikliği, teknoloji meraklılarını heyecanlandırdı.

FİYATLAR DEĞİŞMİYOR

Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7'nin fiyatlarının bir önceki nesil ile aynı kalması bekleniyor. Galaxy Z Flip 7'nin 1.099 dolar, Galaxy Z Fold 7'nin ise 1.899 dolar civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor.

Bazı kullanıcılar, daha düşük fiyatlar beklese de Samsung, fiyat istikrarını korumayı tercih etmiş gibi görünüyor. Şirket, geçmiş lansmanlarda olduğu gibi takas fırsatları ve özel indirimler sunabilir.

SNAPDRAGON YERİNE EXYNOS 2500

Yeni katlanabilir telefonlarda Snapdragon işlemci yerine Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 2500 kullanılabilir.

Galaxy S25 serisi için geliştirilen, ancak daha sonra katlanabilir cihazlarda kullanılmasına karar verilen Exynos 2500, performans konusunda merak uyandırıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bu bilgilerin henüz sızıntı olduğunu ve Samsung'un resmi bir açıklama yapmadığını belirtelim.