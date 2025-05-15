SanDisk'in en son SSD'si 100 GB dosyayı 7 saniyede kopyalayabiliyor

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Depolama çözümleri şirketi SanDisk, oyuncular, içerik oluşturucular ve yapay zeka profesyonellerini hedefleyen en yeni yüksek performanslı katı hal sürücüsü (SSD) WD Black SN8100 NVMe'yi tanıttı.

PCIe Gen 5.0 teknolojisine sahip bu yeni SSD, 14.900MB/s'ye varan okuma hızlarıyla dünyanın en hızlısı olma iddiasını taşıyor ve 8 TB'a kadar kapasite seçenekleriyle geliyor.

PERFORMANS VE GÜÇ VERİMLİLİĞİNDE SIÇRAMA

PCIe Gen 5.0 x4 NVMe M.2 mimarisi üzerine kurulan WD Black SN8100, SanDisk'in önceki Gen 4.0 SSD'lerine göre 2 kata kadar daha yüksek performans sunuyor; sıralı okuma/yazma hızları ise sırasıyla 14.900MB/s ve 14.000MB/s'ye ulaşıyor.

Aynı zamanda, çalışma sırasında ortalama 7W tüketerek gelişmiş güç verimliliği de vaat ediyor.

GELİŞMİŞ DAYANIKLILIK VE ENTEGRE SOĞUTUCU SEÇENEĞİ

WD Black SN8100, 2.400 TBW gibi yüksek bir dayanıklılık değerine sahip olarak yoğun veri yazma döngülerine karşı dayanıklılığını gösteriyor.

Ayrıca, düşük profilli anodize alüminyumdan yapılmış ve özelleştirilebilir RGB aydınlatma sunan dahili bir soğutucuya sahip ek bir versiyonu da bulunuyor.

Bu yüksek performanslı SSD, modern PC oyuncuları, yapay zeka model eğitmenleri ve yüksek çözünürlüklü video düzenleyicileri gibi zorlu görevlerle uğraşan kullanıcıları hedefliyor.

SanDisk, WD Black SN8100 NVMe için 5 yıllık sınırlı bir garanti sunarken, 1 TB depolama varyantının başlangıç ​​fiyatı yaklaşık 204 dolar olarak açıklandı.