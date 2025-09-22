Satürn'ün atmosferi, Güneş sisteminde görülmeyen tuhaf özelliklere sahip

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Satürn'ün atmosferinde, Güneş sistemindeki hiçbir gezegende daha önce görülmemiş tuhaf ve karmaşık yapılar ortaya çıkardı.

Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan bulgular, gezegenin üst atmosferine dair ilk detaylı yakın kızılötesi gözlemleri sunuyor.

İYONOSFERDE "BONCUK GİBİ" KOYU YAPILAR

Uluslararası bir bilim ekibi, 29 Kasım 2024'te yaptıkları 10 saatlik kesintisiz gözlem sırasında Satürn'ün iyonosferini ve stratosferini inceledi.

İyonosferde, parlak kutup ışıklarının (aurora) içine gömülü bir dizi koyu renkli, "boncuk benzeri" yapı gözlemlediler.

Satürn'ün stratosferinde ise kuzey kutbundan ekvatora doğru uzanan "asimetrik yıldız şeklinde" bir yapı keşfedildi.

BİLİNMEYEN ATMOSFERİK SÜREÇLERİN KANITI

Bilim insanları, bu iki farklı katmandaki yapıların aynı bölgeyi kapladığını ve bunun atmosferden geçen bir sütunu etkileyen süreçlere işaret edebileceğini düşünüyor.

Koyu renkli boncukların, Satürn'ün manyetosferi ile dönen atmosferi arasındaki karmaşık etkileşimlerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Bu katmanlar yerden gözlemlenemediği için ekibin, bu gizemli yapıları daha derinlemesine incelemek üzere James Webb Uzay Teleskobu ile yeni takip gözlemleri yapması bekleniyor.