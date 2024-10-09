Siber suç örgütleri 2024'te 37 milyar dolar çaldı

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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan son rapora göre, siber suç örgütleri 2023 yılında dünya genelinde yaklaşık 37 milyar dolarlık haksız kazanç elde etti.

Bu rakam, siber suçların küresel ekonomi ve bireyler üzerindeki ciddi etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Raporda, siber saldırıların giderek daha sofistike hale geldiği ve çeşitli sektörleri hedef aldığı vurgulanıyor.

Kimlik avı, fidye yazılımları, veri ihlalleri gibi yöntemlerle gerçekleştirilen bu saldırılar, hem kişisel bilgilerin çalınmasına hem de büyük finansal kayıplara yol açıyor.

SUÇ ORANI ASYA'DA DAHA FAZLA

Birleşmiş Milletler raporuna göre, Güneydoğu Asya'da bu tür yasa dışı faaliyetler daha çok arttı.

Rapora göre; Myanmar, Kamboçya ve Laos gibi ülkeler suç örgütlerinin yuvası haline geldi.

Bu gruplar, romantik yatırım planları, kripto para dolandırıcılığı, kara para aklama ve izinsiz kumar operasyonları da dahil olmak üzere birçok dolandırıcılık faaliyeti yürütüyor.

Raporda ayrıca, siber suç örgütlerinin yeni hizmet tabanlı iş modellerinin yanı sıra ileri teknolojileri de benimsediği vurgulanıyor. Örneğin siber suçlular, artık yapay zeka teknolojilerini de faaliyetlerinde kullanmaya başladı.

İddiaya göre yüz binlerce insan, bu ülkelere kaçırılıyor ve dolandırıcılık merkezlerinde çalışmaya zorlanıyor.