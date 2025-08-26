"Sıfır sorun" seçildi: İşte kronik sorunu olmayan 5 otomobil

Otomobillere göz atanlar, "aman kronik sorunu olmasın" diyor.

Bazı araçlarda şanzıman arızaları, elektrik tesisatı problemleri, trim sesleri veya motor yağı eksiltme gibi durumlar kronik sorun olarak kabul ediliyor.

Yani bu, tek bir aracın arızası değil, aynı modelde birçok kişinin yaşadığı ortak problem anlamına geliyor.

Otomobil alırken en önemli kriterlerden biri uzun vadede masraf çıkarmayan, kronik sorun yaşamayan bir model seçmek.

İşte, kronik sorunu yok denecek kadar az olan otomobil modelleri...

Toyota Corolla, Honda Civic, Mazda 3, Subaru Forester ve Hyundai i30; güvenilirlikleriyle öne çıkan, “sıfır sorun” etiketiyle anılan modeller arasında yer alıyor.

1. Toyota Corolla

Dünya genelinde en çok satılan modellerden biri olan Corolla, sağlam motor yapısı ve uzun ömürlü parçalarıyla biliniyor. Kronik sorun yaşamaması sayesinde, hem sıfır hem de ikinci elde en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alıyor.

2. Honda Civic

Yakıt verimliliği ve dayanıklılığıyla öne çıkan Civic, kullanıcıların en çok memnun kaldığı modellerden biri. Kronik motor ve şanzıman sorunu bulunmayan Civic, uzun yıllar sorunsuz sürüş sunuyor.

3. Mazda 3

Mazda’nın güvenilirlik listelerinde üst sıralarda yer alan modeli, Skyactiv motor teknolojisiyle hem performans hem de dayanıklılık sağlıyor. Düzenli bakımla 300-400 bin kilometreye kadar sorunsuz kullanılabiliyor.

4. Subaru Forester

Zorlu yol koşullarına dayanıklılığıyla bilinen Forester, sağlam şasi ve dört çeker sistemiyle dikkat çekiyor. Kronik arıza kaydı neredeyse olmayan bu model, SUV tercih edenler için güvenilir bir seçenek.

5. Hyundai i30

Uygun fiyatı ve düşük arıza oranıyla öne çıkan i30, son yıllarda Hyundai’nin kalite hamlesini yansıtan en başarılı modellerden biri. Kullanıcı yorumlarına göre kronik sorun yaşamadan uzun yıllar kullanılabiliyor.