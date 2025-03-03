Skype devri mayısta kapanıyor: Kullanıcılar ne yapacak

Haber Merkezi

Microsoft, iletişim teknolojilerindeki evrimin bir sonraki adımını atmaya hazırlanıyor. Şirket, yıllardır bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından kullanılan Skype uygulamasını 5 Mayıs 2025’te sonlandıracağını açıkladı.

Bunun yerine, tüm dikkatini Microsoft Teams (ücretsiz) platformuna yöneltecek olan Microsoft, bu geçişle iletişim ve iş birliği deneyimini modernize etmeyi hedefliyor.

Skype’ın sunduğu temel özelliklerin yanı sıra Teams, toplantı düzenleme, takvim yönetimi ve topluluk oluşturma gibi gelişmiş araçlarla kullanıcılara daha kapsamlı bir deneyim vadediyor.

Bu değişim, teknolojinin iletişimdeki dönüşümüne ayak uydurmak ve kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için atılmış stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

SKYPE’IN VEDASI VE MICROSOFT TEAMS’İN YÜKSELİŞİ

Skype, 2003’teki lansmanından bu yana iletişim dünyasında devrim yaratan bir uygulama oldu.

Anlık mesajlaşma, görüntülü görüşmeler ve dosya paylaşımı gibi özellikleriyle milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırdı.

Ancak yıllar içinde Zoom, WhatsApp ve Google Meet gibi rakiplerin yükselişi, Skype’ın popülerliğini gölgeledi.

Microsoft, 2011’de 8,5 milyar dolar karşılığında Skype’ı satın aldığında, bu platformu iletişim portföyünün merkezine yerleştirmişti.

Şimdi ise Skype’tan Microsoft Teams’e geçiş, şirketin ücretsiz tüketici iletişim hizmetlerini tek bir çatı altında birleştirme çabasını yansıtıyor.

MICROSOFT TEAMS YÜKSELİYOR

Microsoft Teams, halihazırda yüz milyonlarca kişi tarafından iş, eğitim ve kişisel yaşamda bir iş birliği merkezi olarak kullanılıyor.

Skype’ın sunduğu bire bir görüşmeler, grup çağrıları ve mesajlaşma gibi temel özellikler Teams’te mevcutken, buna ek olarak ücretsiz toplantı düzenleme, takvim entegrasyonu ve topluluk oluşturma gibi yenilikçi araçlar da sunuluyor.

Microsoft, bu özelliklerle Teams’i yalnızca bir iletişim aracı olmaktan çıkarıp, günlük yaşamı organize eden bir platform haline getirmeyi amaçlıyor.

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GEÇİŞ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK

Microsoft, kullanıcıların bu değişikliğe uyum sağlaması için geçiş sürecini kolaylaştırmayı planlıyor.

Skype, 5 Mayıs 2025’e kadar kullanılabilir olmaya devam edecek ve bu süre zarfında kullanıcılar Teams’i keşfedebilecek. Skype’tan Microsoft Teams’e geçiş için şu adımlar izlenebilir:

Kullanıcılar, resmi Microsoft Teams web sitesinden uygulamayı cihazlarına indirebilir. Skype hesap bilgileriyle Teams’e giriş yapılarak mevcut sohbetler ve kişiler otomatik olarak aktarılacak.

Teams, Skype’taki deneyimi kesintisiz bir şekilde sürdürmek için hazır hale gelecek.

Microsoft, bu süreçte kullanıcılara adım adım rehberlik edecek bir kılavuz da hazırladığını duyurdu.

Ayrıca, geçiş dönemi boyunca Teams kullanıcıları Skype kullanıcılarıyla, Skype kullanıcıları da Teams kullanıcılarıyla iletişim kurabilecek. Bu, Skype’tan Microsoft Teams’e sorunsuz geçiş için önemli bir kolaylık sağlıyor.

ÜCRETLİ SKYPE ÖZELLİKLERİ NE OLACAK

Microsoft, yeni müşterilere Skype Kredi ve abonelik gibi ücretli özellikleri sunmayı durduracağını açıkladı.

Mevcut Skype abonelik sahipleri ise bir sonraki yenileme dönemine kadar bu hizmetleri kullanmaya devam edebilecek.

Skype Kredi sahipleri de kalan kredilerini harcayabilecek. 5 Mayıs 2025’ten sonra, Skype Arama Paneli yalnızca kalan ücretli kullanıcılar için Skype web portalında ve Teams içinde erişilebilir olacak.

Bu, Microsoft Teams ile gelişmiş iletişim deneyimine geçişin bir parçası olarak ücretli hizmetlerin de Teams’e entegre edilebileceğinin sinyalini veriyor.

MICROSOFT TEAMS’İN SKYPE'TAN FARKI NE

Microsoft Teams, Skype’ın ötesine geçen özellikleriyle dikkat çekiyor. Örneğin:

Toplantı Yönetimi: Ücretsiz olarak toplantı düzenleyebilir, 100 kişiye kadar katılımcı davet edebilirsiniz.

Topluluk Araçları: İlgi alanlarına göre gruplar oluşturabilir ve bu topluluklarla etkileşimde bulunabilirsiniz.

Gelişmiş Entegrasyon: Microsoft 365 uygulamalarıyla uyumlu çalışarak dosya paylaşımı ve iş birliğini kolaylaştırıyor.

Bu özellikler, Teams’i yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir yaşam merkezi haline getiriyor.

Microsoft, Teams’i “herkesle, her yerde, her zaman bağlantı kurmanın en iyi yolu” olarak tanımlıyor ve bu vizyonu Skype’tan Microsoft Teams’e geçiş ile hayata geçiriyor.