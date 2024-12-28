Snapdragon 8 Elite, Apple Intelligence özelliğini Galaxy S25 Ultra'ya getiriyor

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Samsung Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite işlemcisinin gücüyle cihaz üzerinde yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özelliği sunacak.

Bu özellik, Apple Intelligence'ın benzer işlevlerine rakip olacak ve kullanıcıların internet bağlantısı olmadan fotoğraflarını düzenlemelerine olanak tanıyacak.

SNAPDRAGON 8 ELİTE'İN YAPAY ZEKA GÜCÜ

Snapdragon 8 Elite, Qualcomm'un en yeni ve en güçlü işlemcisi. Bu işlemci, Galaxy S25 Ultra'ya cihaz üzerinde yapay zeka ile fotoğraf düzenleme özelliği kazandıracak kadar güçlü.

GALAXY AI GELİŞİYOR

Samsung, Galaxy AI platformunu geliştirmeye devam ediyor. Galaxy S25 serisiyle birlikte, LLM destekli yeni bir Bixby asistanı da tanıtılacak.

Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy S25 serisi sadece Snapdragon işlemcilerle gelecek. Exynos işlemcilerin Galaxy S25 serisinde kullanılmayacağı doğrulandı.

Galaxy S25 Ultra, cihaz üzerinde yapay zeka destekli fotoğraf düzenlemenin yanı sıra, yeni Bixby asistanı ve diğer yapay zeka destekli özellikler de sunacak.