Snapdragon 8 Gen 4 etkisi: 2025 model amiral gemisi telefonlara zam gelecek

Qualcomm'un bu yılın ekim ayında Snapdragon 8 Gen 4'ü piyasaya sürmesi bekleniyor. Gelecek yıl satışa çıkacak amiral gemisi telefonlar, bu işlemciden güç alacak.
Güvenilir kaynaklar, dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin maliyetlerindeki önemli artış yüzünden, bu işlemciye sahip olan telefonların da yüksek fiyatla satışa çıkacağını söylüyor.
Fiyatlar 620 dolardan başlayacak
Analistler, tedarik zinciri kaynaklarından elde edilen bilgilere dayanarak, Snapdragon 8 Gen 4 akıllı telefonların başlangıç fiyatının en az 620 dolar olacağını iddia ediyor.
Artan maliyetin, temel olarak Snapdragon 8 Gen 4'ün üretimi için gelişmiş bir 3nm işlem düğümünün benimsenmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.
Bu teknoloji, daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi vadederken, aynı zamanda üretim maliyetlerini de önemli ölçüde artırıyor.
Türkiye'de fiyatlar nasıl değişir
Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini kullanan bir akıllı telefonun, vergilerle birlikte ülkemizde en az 40 bin TL'den satışa sunulacağını söyleyebiliriz.
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