Snapdragon 8 Gen 4 etkisi: 2025 model amiral gemisi telefonlara zam gelecek Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ile çalışan akıllı telefonların en az 620 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Bu telefonların ülkemizdeki satış fiyatı en az 40 bin TL olacak.

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Qualcomm'un bu yılın ekim ayında Snapdragon 8 Gen 4'ü piyasaya sürmesi bekleniyor. Gelecek yıl satışa çıkacak amiral gemisi telefonlar, bu işlemciden güç alacak.

Güvenilir kaynaklar, dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin maliyetlerindeki önemli artış yüzünden, bu işlemciye sahip olan telefonların da yüksek fiyatla satışa çıkacağını söylüyor.

Fiyatlar 620 dolardan başlayacak

Analistler, tedarik zinciri kaynaklarından elde edilen bilgilere dayanarak, Snapdragon 8 Gen 4 akıllı telefonların başlangıç ​​fiyatının en az 620 dolar olacağını iddia ediyor.

Artan maliyetin, temel olarak Snapdragon 8 Gen 4'ün üretimi için gelişmiş bir 3nm işlem düğümünün benimsenmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Bu teknoloji, daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi vadederken, aynı zamanda üretim maliyetlerini de önemli ölçüde artırıyor.

Türkiye'de fiyatlar nasıl değişir

Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisini kullanan bir akıllı telefonun, vergilerle birlikte ülkemizde en az 40 bin TL'den satışa sunulacağını söyleyebiliriz.