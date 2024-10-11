Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı bu akşam görülecek

AA & Ensonhaber

Güneş’in yakınından geçerken ısınarak gaz açığa çıkarmaya başlayan cisimler, bazen görünür bir atmosfer, bazen de kuyruk oluşturur. Bu cisimlere ise kuyruklu yıldız denir.

Güneş sisteminin diğer küçük cisimlerinin aksine, kuyruklu yıldızlar antik çağlardan beri biliniyor. Örneğin Çin kayıtlarına göre, Halley kuyruklu yıldızı MÖ 240 yılından beri tanınıyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olarak nitelendirilen "C/2023 A3"ün (Tsuchinshan-ATLAS) 11-12 Ekim'de görülebileceğini bildirdi.

GÖKYÜZÜNDE ŞOV YAPACAK

Tsuchinshan-ATLAS'ın 11-12 Ekim'de gökyüzünde "şov" yapacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Tsuchinshan-ATLAS 2 Ekim'de 0,4 kadir parlaklığa ulaştı ve 2020 yazındaki ünlü C/2020 F3 (NEOWISE) kuyruklu yıldızını bile geride bıraktı



.Üstelik daha zirve parlaklığına bile gelmedi. 11 Ekim'den itibaren, bu harika kuyruklu yıldız Kuzey Yarımküre'den çıplak gözle görülebilecek.