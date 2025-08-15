Son Windows 11 güncellemesi sorunlarla geldi: İşte Microsoft'un çözümü

Microsoft'un Windows 11 için bu ay yayınladığı KB5063878 kodlu zorunlu güncelleme, bazı kullanıcılar için baş ağrısına dönüştü.

Hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar, güncellemeyi yüklemeye çalışırken çeşitli hata kodlarıyla karşılaştıklarını bildiriyor.

MICROSOFT SORUNU DOĞRULADI

Kullanıcılardan gelen raporların artması üzerine Microsoft, durumu doğrulayarak sorunu "bilinen hata" listesine ekledi.

Sorunun, özellikle Windows Server Update Services (WSUS) üzerinden güncelleme yapan kurumsal sistemlerde daha sık görüldüğü belirtiliyor.

GEÇİCİ ÇÖZÜM: GÜNCELLEMEYİ GERİ ALMA

Şirket, kalıcı bir düzeltme üzerinde çalışırken, sorun yaşayan kullanıcılara geçici bir çözüm olarak "Known Issue Rollback" yöntemiyle sorunlu güncellemeyi geri almalarını öneriyor.

Bu süreçte, sistem sorunlarını önlemek için kullanıcıların geçici çözümleri uygulaması tavsiye ediliyor.