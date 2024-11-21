Sony Xperia 1 VI ilk büyük güncellemesini aldı: Android 15 yayında

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Sony, Xperia 1 VI akıllı telefon modeli için Android 15 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, Xperia 1 VI kullanıcılarına yeni özellikler ve iyileştirmeler sunmanın yanı sıra, cihazın performansını ve güvenliğini de artırıyor.

ANDROID 15 GÜNCELLEMESİYLE NELER DEĞİŞİYOR

Android 15 güncellemesi, Xperia 1 VI'ya bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiriyor. Bunlar arasında performans artışı, pil ömründe iyileştirmeler, güvenlik güncellemeleri ve kullanıcı arayüzünde yapılan değişiklikler yer alıyor.

GÜNCELLEME NASIL İNDİRİLİR

Xperia 1 VI kullanıcıları, Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım güncellemesi adımlarını izleyerek Android 15 güncellemesini indirebilirler.

Sony, diğer Xperia modelleri için Android 15 güncellemelerini kademeli olarak yayınlayacak. Xperia 10 VI, Xperia 1 V ve Xperia 5 V gibi modellerin yakın zamanda güncellemeyi alması bekleniyor.

XPERIA 1 VI'NIN YAZILIM DESTEĞİ

Sony, Xperia 1 VI için üç büyük Android güncellemesi ve dört yıl güvenlik yaması sunmayı taahhüt etmişti. Android 15 güncellemesi, bu taahhüdün bir parçası olarak yayınlandı.