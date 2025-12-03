Sony'den tam kare aynasız fotoğraf makinesi: Alpha 7 V

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sony, hıza odaklanan orta sınıf amiral gemisi aynasız kamerası A7 V modelini resmen piyasaya sürdü.

Yeni model, 33 MP kısmi yığınlı tam kare Exmor RS sensör ve dahili yapay zeka destekli tamamen yeni Bionz XR2 işlemci ile donatılmış durumda.

VİDEODA RAW DESTEĞİ BULUNMUYOR

Şirket, bu donanımların şimdiye kadarki en hızlı ve en doğru otomatik odaklamayı sağladığını ve cihazın saniyede 30 kareye kadar 14 bit fotoğraf çekebildiğini belirtiyor.

Ancak video tarafında A7 V, Canon ve Nikon gibi rakiplerinin aksine dahili veya harici RAW video kaydı sunmuyor.

Rakipleri bu fiyat aralığında 6K ve 7K çözünürlükler sunarken, Sony'nin yeni modeli 7K'dan yüksek örnekleme ile 4K 60 fps ve kırpılmış modda 4K 120 fps ile sınırlı kalıyor.

Sony, dosya boyutlarını şişiren RAW formatı yerine içerik üreticilerin asıl ihtiyacı olan keskin 4K görüntülere odaklanmayı tercih ettiğini ifade ediyor.

YAPAY ZEKA VE FİYAT BİLGİSİ

Kamera, yapay zeka yetenekleri sayesinde insan, hayvan, kuş, böcek ve araçları otomatik olarak tanıyıp takip edebiliyor.

Beş eksenli gövde içi sabitleme sistemi ise 7.5 durağa kadar titreme azaltma sağlayarak elde çekimleri kolaylaştırıyor.

Hem fotoğraf hem de video odaklı hibrit kullanıcıları hedefleyen Sony A7 V, 2 bin 899 dolar başlangıç fiyatıyla ön siparişe açıldı.

Modelin sınırlı stoklarla 18 Aralık 2025 tarihinde teslim edilmeye başlanması planlanıyor.