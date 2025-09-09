Sony'nin 200 MP kamerası sızdırıldı: Birçok telefonda kullanılacak

Yeni bir sızıntı, Sony'nin üst seviye akıllı telefon kamera pazarına damga vurmaya hazırlandığını ortaya koydu.

Oppo, Vivo ve Xiaomi'nin "Ultra" modelleri gibi yakında çıkacak birçok Snapdragon 8 Elite Gen 5 amiral gemisinin, Samsung Galaxy Ultra serisine ciddi bir rakip olacak yeni bir 200 MP Sony sensörü kullanacağı iddia ediliyor.

YENİ SENSÖR: IMX09E VE HİBRİT ÇERÇEVE HDR

İhbarcı Digital Chat Station'a göre bu sensör Sony IMX09E olarak adlandırılıyor ve 1/1.12 inç boyutuyla dikkat çekiyor.

Bu boyut, onu muhtemelen bir akıllı telefona takılan en büyük 200 MP sensör yapıyor ve doğrudan Samsung'un ISOCELL HP2 sensörüne rakip olarak tasarlanmış durumda.

Sensörün ayrıca, dinamik aralığı 100 dB'nin üzerine çıkaran yeni Hibrit Çerçeve HDR teknolojisine güvendiği bildiriliyor. Sensörün 4x kayıpsız yakınlaştırmayı da destekleyebileceği öne sürülüyor.

XİAOMİ VE OPPO 2026'DA KULLANACAK

Söylentilere göre Xiaomi, IMX09E sensörünü Xiaomi 16 Ultra'da 1 inçlik bir ana sensörle eşleştirecek.

Oppo'nun ise Find X9 Ultra modelinde bir değil, iki adet 200 MP kamera kullanacağı iddia ediliyor.

Her iki cihazın da 2026 başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu durum, Sony'nin üst düzey pazardaki en büyük hamlesi olarak görülüyor.