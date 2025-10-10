Sora, 5 günde 1 milyon indirmeye ulaşarak ChatGPT'nin rekorunu kırdı

OpenAI şirketinin en yeni video oluşturma aracı Sora, eylül ayı sonlarında piyasaya sürülmesinin ardından sadece beş gün içinde bir milyon indirmeyi aştı.

Sora'nın başkanı olan Bill Peebles, uygulamanın bu kilometre taşına şirketin popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'den bile daha hızlı ulaştığını doğruladı.

APP STORE'DA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Sora 2 adıyla yayınlanan kısa video uygulaması, 3 Ekim'de Apple App Store sıralamasında zirveye yerleşti.

Bu başarı, uygulamanın şimdilik yalnızca ABD ve Kanada'da ve sadece davetiye ile kullanılabilir olmasına rağmen gerçekleşti.

Analiz firması Appfigures'a göre Sora, lansman gününde (30 Eylül) 56 bin, ilk iki gün içinde ise 164 binden fazla kullanıcı tarafından yüklendi.

Ancak uygulamanın hızlı yükselişi, telif hakkı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Platformda Nintendo'nun Mario'su ve Disney karakterleri gibi telif hakkıyla korunan karakterlerin yer aldığı çok sayıda video üretilmesi tepkilere yol açtı.

Bu tepkilere yanıt olarak OpenAI, hak sahiplerine karakterlerinin nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla kontrol sağlayacak yeni araçlar getirmeyi ve onlarla gelir paylaşmayı planladığını duyurdu.