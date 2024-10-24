Sosyal medya devi LinkedIn'e İrlanda'dan rekor ceza

AA

Sosyal paylaşım platformuna yönelik dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yaşanan son gelişmede, AB'de kişisel verilerin korunmasından sorumlu olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), LinkedIn İrlanda'ya yönelik soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında LinkedIn'in davranış analizi ve hedefli reklamcılık amacıyla kişisel verilerin işlemesinin incelendiği bildirildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Açıklamanın devamında, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında söz konusu işlemlerin yasallığı, adilliği ve şeffaflığıyla ilgili sorunlar tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kişisel verilerin uygun bir hukuki dayanak olmaksızın işlenmesinin veri sahibinin hakkının açık ve ciddi ihlali olduğuna işaret edilerek, bu nedenle LinkedIn'e 310 milyon avro para cezası kesildiği ve platforma faaliyetlerini yasalara uygun hale getirme emri gönderildiği kaydedildi.

AB VERİ DÜZENLEYİCİSİ ROLÜ ÜSTLENİYOR

Öte yandan, pek çok büyük dijital platform Avrupa'daki faaliyetlerini İrlanda merkezli biçimde devam ettiriyor.

Bu sebeple İrlanda veri kurumu bu alanda AB veri düzenleyicisi rolü üstleniyor.