Sosyal medya platformu Instagram, 14 yıl önce hayatımıza girdi Aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyara ulaşan popüler sosyal medya platformu Instagram, 14 yıl önce yayın hayatına başladı.

AA & Ensonhaber

6 Ekim 2010 yılında kurulan Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında bulunuyor.

Dünyadaki aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı aşan platform, şimdilerde 14. yaşını kutluyor.

14 YILDA NELER OLDU

Instagram, dünya genelinde çeşitli davalarla karşı karşıya kaldı. Uygulamanın çatı şirketi Meta farklı ülkelerde soruşturmalar geçirirken, son olarak ABD'de 13 yaşında bir kız çocuğu adına uygulama özelliklerinin "bağımlılık yarattığı" gerekçesiyle 5 milyar dolarlık dava açıldı.

Meta'ya 27 Eylül'de de kullanıcı şifrelerini mevzuata uygun koruyamadığı için İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından 91 milyon euro ceza verildi.

Bu sürecin ardından Instagram, çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren "Genç Hesapları" uygulamasının başlayacağını duyurdu.

Instagram, 6 Ekim 2010'da Mike Krieger ve Kevin Systrom tarafından kuruldu. Uygulama ilk günde 25 bin kullanıcı tarafından indirildi ve 3 aydan kısa süre içerisinde 1 milyon kullanıcıya ulaştı.

Fotoğraf ve video paylaşım platformu, 2012 yılında Apple tarafından "yılın uygulaması" seçilirken aynı yıl uygulamanın Android versiyonu yayınlandı.

FACEBOOK SATIN ALDI

Instagram, kuruluşundan 18 ay sonra yaklaşık 1 milyar dolar değerle Facebook tarafından satın alındı. Uygulamada 2013'te reklam sponsorlu fotoğraf ve video paylaşım süreci başlarken, 2016 yılında reklam gelirleri 3 milyar dolara ulaştı.

Son yıllarda reklam değeriyle de öne çıkan Instagram'ın sadece 2023'ün ilk yarısında, moda, yaşam tarzı ve güzellik markaları için 16,9 milyar dolarlık medya etki değeri oluşturduğu tahmin ediliyor.

TÜRKİYE ZİRVEDE

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın 2024 sonuçlarına göre, bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 86,2 ile WhatsApp, yüzde 71,3 ile YouTube ve yüzde 65,4 ile Instagram olarak sıralandı.

Çevrimiçi medya izleme şirketi Meltwater'ın 2024 yılı Temmuz verilerine göre; Türkiye, hem aylık kullanım süresi hem de aylık giriş sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer alıyor.

Rapora göre, Türkiye'deki kullanıcılar ayda ortalama 613.2 kez Instagram uygulamasını açıyor.

Türkiye'yi, 559 ortalama ile Şili ve 549,3 ortalama ile Arjantin takip ediyor. Listenin sonunda ise 76,9 ortalama ile Vietnam yer alıyor.