Sosyal medya yıkıldı: iPhone 14'ün üretim maliyeti gerçekten 10 dolar mı Bir konferansta dinleyicilere hitap eden bir konuşmacı, İphone 14'ün Çin fabrikasında üretim maliyetinin 10 dolar olduğunu açıkladı. Bu video, sosyal medyada büyük ses getirdi.

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ensonhaber.com

Sosyal medyada viral olan bir videoda, bir konferansta konuşan kişinin İphone 14 üretim maliyetinin sadece 10 dolar olduğunu iddia etmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Videodaki konuşmacı, seyircilere elinde tuttuğu iPhone 14 Pro'nun Çin'deki üretim maliyetini tahmin etmelerini istiyor.

Gelen tahminler arasında en düşük rakam 99 dolar olurken, konuşmacı gerçekte maliyetin sadece 10 dolar olduğunu açıkladı.

Konuşmacının iddiasına göre, bu cihazın üretim maliyetinin bu denli düşük olması, tüketiciler arasında ve teknoloji sektöründe önemli tartışmaları beraberinde getirdi.

iPhone 14 üretim maliyeti ne kadar

Öncelikle videonun ne zaman çekildiğine dair herhangi bir bilgi yok. iPhone 14'ün Türkiye fiyatı 47 bin 499 TL'den başlıyor. Peki bu telefonların Apple'a maliyeti ne kadar?

Konuşmacının elinde tuttuğu iPhone 14 Pro modelindeki A16 Bionic işlemcisinin Apple'a maliyeti yaklaşık 110 dolar. Sadece işlemci maliyeti bile videoda belirtilen fiyatın 11 katı.

Aynı zamanda, Apple'ın iPhone 14 Pro modellerinde daha gelişmiş kameralar kullanması, kamera maliyetini yüzde 50 artırdı.

Buna diğer parçalar da dahil edilince, telefonun Apple'a toplam maliyeti yaklaşık 501 doları buluyor. Ancak, tedarik süreci masrafları bu fiyata dahil değil.

Tüm bu masraflardan sonra şirket, iPhone 14 Pro modellerini yurt dışında 999 dolara satışa sunuyor.

iPhone 15 üretim maliyeti ne kadar

iPhone 15'in standart ve Pro modelleri, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro ile aynı fiyatla satışa sunuldu. iPhone 15 Pro Max ise bir önceki modelden 100 dolar daha pahalı.

Ancak bu amiral gemisi cihazı üretmenin maliyeti, iPhone 14 Pro Max'e göre yüzde 12 daha fazla. Bu da fiyatlara doğrudan yansıyor.

Söz konusu maliyet artışı, özellikle şirketin ilk tetraprism 5x telefoto kamerası başta olmak üzere bir dizi yeni özellikten kaynaklanıyor.

Nikkei tarafından yapılan bir maliyet dökümü, yeni iPhone 15 Pro Max'in bileşenlerinin Apple'a 558 dolara mal olduğunu ortaya çıkardı.

Bu, satış fiyatının neredeyse yüzde 50'sine denk geliyor. Burada Apple'ın telefonları maliyetin iki katına sattığını düşünebilirsiniz.

Ancak maliyet ile birlikte işin içine tedarik ve dağıtım masrafları da girince, Apple'ın elde ettiği kâr tahmin ettiğinizden daha az oluyor.

Parça bazında analiz, ekranın 14 Pro Max'e kıyasla yeni modelde yüzde 10 daha pahalı olduğunu, 15 Pro Max'in titanyum çerçevesinin ise bu parçanın maliyetini yüzde 43 artırdığını gösteriyor.

Yeni A17 Pro çip işlemcisi de 14 Pro Max'te kullanılan A16 Bionic'ten yüzde 27 daha pahalı.

Yeni telefonda en çok duyurulan yükseltmelerden biri, önceki sürüme göre 3,8 kat daha fazla değere sahip olduğu bildirilen güncellenmiş kamera.

Bu artan maliyet, aynı zamanda diğer iPhone 15 modellerine de yansıyor; her ne kadar o kadar belirgin olmasa da; 15 Pro, 14 Pro'dan yüzde sekiz daha pahalı bir fiyata geliyor ve iPhone 15 Plus da iPhone 14 Plus'tan yaklaşık yüzde 10 daha masraflı.