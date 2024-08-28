Sosyal medyanın manipülasyon gücü: Gerçek mi? Sosyal medyanın manipülasyon gücü her geçen gün artıyor. Gençlerin duygu durumları üzerinde derin etkiler yaratan bu platformlar, dünya nüfusunun büyük bir kısmını etkiliyor.

AA & Ensonhaber

İnternet çağının en önemli icatlarından biri olan sosyal medya platformlarının kullanımı, her geçen gün hızla artıyor.

Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, dünya nüfusu 8 milyarı aşmışken, 5 milyar insan sosyal medya kullanıcısı. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 62'sinin sosyal medyayı aktif olarak kullandığı anlamına geliyor. Verilere göre, dünyada en çok kullanılan beş sosyal medya platformunun dördü ABD'li, biri ise Çinli bir şirkete ait.

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, bu mecraların insanları ve toplumları dönüştürme gücü de yoğun tartışmalara konu olmaya devam ediyor.

KARAMSAR PAYLAŞIMLARA MARUZ KALANLAR

Sosyal medya platformlarının kullanıcıların duygularına olan etkileri çeşitli deneylerle ve araştırmalarla ispatlandı.

Forbes'de 2014'te yayımlanan habere göre, Facebook veri bilimcilerinin yaptığı bir deneyde 600 binden fazla Facebook kullanıcısının önüne düşen paylaşımlar üzerinden bir deneme yapıldı.

Buna göre, bazı kullanıcılara sadece olumlu ve güzel paylaşımlar; bazı kullanıcılara da sadece karamsar paylaşımlar gösterildi.

Bir hafta süren araştırma sonuçlarına göre, olumlu duygular içeren paylaşımları daha çok gören kullanıcılar daha olumlu paylaşımlar yaparken, olumsuz duygular içeren gönderilere daha çok maruz kalanlar ise daha fazla karamsar paylaşım yapmaya başladı.

Araştırmayı gerçekleştiren veri bilimci Adam Kramer, yaptığı açıklamada sonuçların Facebook'ta kullanıcıların duygusal anlamda birbirini etkilediğini gösterdiğini vurguladı.

EN FAYDALI PLATFORM YOUTUBE

Birleşik Krallık'a bağlı Royal Society for Public Health'in 14-24 yaş arasındaki kişiler üzerinde yaptığı araştırmaya göre, sosyal medya platformlarının kullanıcılar üzerinde hem zararlı hem de faydalı bazı etkileri bulunuyor.

Araştırmaya göre, uygulamalar arasında en olumlu görülen uygulama YouTube olarak öne çıkıyor. YouTube, diğer insanların sağlık deneyimlerine ilişkin farkındalık yaratması, güvenilir sağlık bilgilerine erişim sağlaması ve katılımcıların depresyon, kaygı ve yalnızlık düzeylerini azaltması nedeniyle yüksek puan alıyor.

GENÇLER ÜZERİNDEN EN ÇOK OLUMSUZ ETKİ INSTAGRAM'A AİT

Araştırmaya göre, uyku kalitesi, beden imajı, gelişmeleri kaçırma korkusu, depresyon ve kaygı gibi konularda başta Instagram olmak üzere sosyal medya uygulamaları kötü puanlar alıyor.

Diğer insanları sürekli eğlenir halde görmek ve filtreler sebebiyle diğer insanların daha kusursuz bedene sahip olduğunu zannetmek özellikle gençlerde kötü etkiler bırakıyor.

Bir diğer araştırma ise 2021'de The Wall Street Journal tarafından açığa çıkartılan Instagram'ın gizli tuttuğu kendi araştırmasıydı. Araştırma Instagram'ın özellikle ergenlik çağındaki kişiler üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan verilere göre, Instagram her 3 ergenlik çağındaki kızdan birinin beden imajı algısını olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca pek çok genç depresyon ve anksiyete sorunu için Instagram'ı suçluyor.