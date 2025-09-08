SpaceX, 2025'te 2 binden fazla Starlink uydusu fırlattı

Dünyanın dört bir yanına uydu interneti sunmayı hedefleyen SpaceX, bu hafta sonu gerçekleştirdiği iki başarılı fırlatmayla sadece 2025 yılı içinde yörüngeye gönderdiği Starlink uydularının sayısını 2 binin üzerine çıkardı.

Cuma günü yapılan fırlatma aynı zamanda SpaceX'in 500. başarılı fırlatması olarak kayıtlara geçti.

YILLIK 120 FIRLATMA İÇİN ONAY ALINDI

Şirket, bu kilometre taşını geçerken aynı zamanda Florida'daki Cape Canaveral üssünden yapacağı yıllık fırlatma sayısını 50'den 120'ye çıkarmak için de kritik bir onayı aldı.

ABD'li düzenleyicilerin çevresel incelemeyi tamamlaması, şirketin fırlatma lisansını resmi olarak yükseltmesinin önünü açtı.

HEDEF 40 BİN UYDULUK DEV BİR AĞ

Bu yeni onay, halihazırda 8300 uyduya ulaşan Starlink ağının önümüzdeki dönemde çok daha hızlı büyüyeceği anlamına geliyor.

SpaceX'in uzun vadedeki hedefi, toplamda 40 bin uyduluk dev bir ağ kurmak.